Is jouw kind hoogsensitief?

HILVERSUM - Weet jij dat ongeveer 15 tot 20% van de mensen een gevoeliger temperament heeft dan de gemiddelde mens? Het zou dus zomaar kunnen zijn dat jouw kind hoogsensitief is.

En dat is goed nieuws hoor! Want hoogsensitieve mensen zijn mooie, gelukkige en blije mensen. Om gelukkig te worden is het wel essentieel dat de gevoeligheid gezien en erkend wordt!

Kinderen waarvan het nog niet bekend is dat ze hoogsensitief zijn, kunnen tegen veel dingen aanlopen, waardoor ze tijdelijk niet lekker in hun vel zitten. Wat belangrijk is om te weten is dat hoogsensitiviteit bij kinderen vaak op school gesignaleerd wordt, maar dan nog niet als zodanig wordt herkend of benoemd. Het gedrag van je kind in de klas valt op; hij/zij heeft bijvoorbeeld concentratieproblemen, lijkt niet lekker in z’n vel te zitten, wordt buitengesloten of gepest, is verdrietig, laat heel druk gedrag zien, verstoort de rust in de klas of gaat ineens veel minder presteren.

School is een plek met enorm veel prikkels. Door de drukte in de klas en de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden, kan het zijn dat een gevoelig kind vastloopt. Doordat het kind zich niet prettig voelt in de klas, laat hij opvallend gedrag zien. Dit gedrag is het afweermechanisme dat het kind inzet om te ‘overleven’ in de situatie. Als dit niet wordt gezien, kan deze overlevingsstrategie lang blijven bestaan, waardoor de gedragsproblemen verergeren.

Wanneer hoogsensitiviteit niet of onvoldoende wordt herkend, kan het kind zelfs een verkeerde diagnose krijgen (zoals ADHD of ADD), met alle gevolgen van dien.

Hoogsensitiviteit is geen gedragsstoornis; het is een temperament, een karaktereigenschap, die je als ouder, leerkracht kunt leren herkennen en door op de juiste manier met het kind om te gaan, zal het kind alleen maar groeien en meer in zijn kracht komen! Het kind kan dan gewoon zichzelf zijn en zich optimaal ontwikkelen.

Wil je weten hoe je hoogsensitiviteit herkent en hoe je je kind kunt helpen? Kijk op mijn website: http://www.kindengezincoach.nl/