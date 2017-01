Nieuw jeugdorkest met lichte muziek bij Globe in MCO start in februari

HILVERSUM - Paul Streefkerk (City Orkest) en Kees van Oorschot (Globe) hebben vorig jaar een Hilversums jeugdorkest opgericht speciaal voor lichte muziek. Dankzij subsidie van de gemeente Hilversum is de financiële drempel om mee te spelen laag gebleven.

De orkestleden zullen vooral bestaan

uit jongeren tussen de 12 en 18 jaar en er wordt het nodige verwacht van de

jonge muzikanten in dit gloednieuwe Hilversumse jongerenorkest.

Dirigent Pieter van den Dolder die zijn sporen in de lichte muze inmiddels wel verdiend heeft licht toe: “Kijk,het is de bedoeling dat we meteen goed van start gaan, met lekker repertoire en dat betekent wel dat je wel een triool van een kwartnoot moet kunnen onderscheiden. Lichte muziek kan behoorlijk lastig zijn en een goed ontwikkeld ritmegevoel heb je echt nodig. Natuurlijk pas ik de arrangementen aan, maar we gaan voor kwaliteit! Ik hoop op veel belangstelling, strijkers, blazers, gitaristen, slagwerkers enz,, er zit talent genoeg in Hilversum. Er is natuurlijk ook ruimte voor jonge vocalisten, zodat we een breed repertoire kunnen uitvoeren!”

Begin 2016 klopte Paul Streefkerk aan bij Globemanager Kees van Oorschot met zijn plan om een jeugdorkest voor lichte muziek te creëren. Deze broeide op een soortgelijk idee en navraag bij de gemeente bleek ook tot positieve reacties te leiden. Het opstarten van een dergelijk initiatief neemt behoorlijk wat tijd in beslag en daarom wordt er gestart in februari.

“Om het meer klassieke Goois Jeugd Orkest niet in de wielen te rijden is er overleg geweest met het bestuur en ook dat reageerde positief. Wellicht leidt dit initiatief in de toekomst tot nog meer onderlinge samenwerking met Globe. De deur van Globe staat altijd wagenwijd open voor samenwerking en als ik daaraan iets kan bijdragen, graag!” aldus Kees van Oorschot.

“Zo komt er een weer een nieuwe kweekvijver van talent bij, maar dan voor de lichte muziek. En dat is dan weer niet gek voor bijvoorbeeld het City Orkest, waar we dolgelukkig zijn met nieuwe leden!” voegt Paul Streefkerk met een knipoog toe.

Er wordt gerepeteerd in de voormalig VARA-studio het MCO op de Heuvellaan, thuisbasis van Globe, waar naast andere amateurverenigingen ook het Goois Jeugd Orkest en het City Orkest repeteren. Het Globe Orkest gaat op zaterdagochtend repeteren in Studio 8, de vroegere vaste studio van het Metropole Orkest, dat naast het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor tot de professionele gebruikers van het Muziek Centrum van de Omroep behoort. Aanmelden voor het Globe Orkest kan bij info@globeckc.nl.

