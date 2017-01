Liberaal christendom boeit en verbindt

LAREN - Begin 2016 verscheen het boek Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken. Daarin presenteren elf auteurs, merendeels werkzaam als predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van christendom die zonder opdringerigheid het belang van christelijk geloof wil uitspreken.

Drs. Jan Offringa (1957 licht op dinsdag 17 januari 2017 in de Johanneskerk in het kader van het winterprogramma van de PGLE dit boek toe.

De bijdragen van de elf auteurs gaan over grote thema’s als God en Jezus, waarheid en interpretatie, Bijbel en gebed, geweld, liefde en gastvrijheid. De gepresenteerde liberale benadering verbindt verleden en heden, en weet mensen binnen en buiten de kerk aan te spreken.

Samen met de Groningse hoogleraren Rick Benjamins en Wouter Slob vormde Jan Offringa de redactie vanLiberaal christendom. Eerder schreef hij met gemeenteleden in Kesteren het boekGod is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof (2014).

Hij was van 2005-2010 voorzitter van theologenbeweging Op Goed Gerucht en in die tijd betrokken bij de totstandkoming van deDoornse Catechismus (2010).

Dit moment van ‘Verbinden’ is georganiseerd door de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE). Opnieuw een boeiende avond, de eerste in dit nieuwe jaar!

Datum, tijd en plaats inleiding van Jan Offringa:

dinsdagavond 17 januari

van 19.30 tot 21.30 uur

in de Johanneskerk aan de Naarderstraat in het centrum van Laren.

Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting, een glas wijn.

De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

