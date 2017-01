Enthousiaste medewerkers bij Galerie Hilversum

REGIO | 09 januari 2017 Door | 09 januari 2017Door GSA/CBK , Dichtbijmeeschrijver

tijdens concert 11 december (Foto: GSA/CBK) 1 / 1

HILVERSUM - Het team gastheren en gastvrouwen van Galerie Hilversum zoekt nieuwe collega's om samen de galerie draaiend te houden. Woon je in Hilversum of er vlak bij en wil je een aantal uur per week vrijwilligerswerk doen in een prachtige galerie? Kom eens binnen en praat met ons. Dan vertellen we je wat we doen.