Indiase Mumta, Gunja en Banita aan de studie, dankzij Soroptimistclub Bussum e.o.

REGIO | 09 januari 2017 Door | 09 januari 2017Door Aimée Vegter-van Ahee , Dichtbijmeeschrijver

Mumta, Gunja en Banita (Foto: onbekend) 1 / 2

NAARDEN - Twee jaar organiseerde Soroptimistclub Bussum e.o. haar fondsenwervingsactiviteiten voor één zeer dankbaar doel: de Marni Foundation, die tot doel heeft uitbuiting en uithuwelijking van vrouwen in India tegen te gaan.

Doel van de club: drie concrete meisjes uit Bodhgaya in de staat Bihar, een zeer arm deel van Noord Oost India, in staat stellen om te gaan studeren, na de toezegging van hun ouders om hen niet uit te huwelijken.

Op 8 januari overhandigde de serviceclub het bedrag van 34.000 euro aan (de Naarder) ‘founder en vader’ van de Stichting Marni Foundation Frank Zweerts.