Biodanza in Huizen - muziek, beweging, plezier!

HUIZEN - Wil je in het nieuwe jaar meer bewegen? En wel zó dat je er intens blij van wordt? Dan is Biodanza wellicht iets voor jou. Biodanza betekent letterlijk 'dans van het leven' en is een unieke manier van bewegen op muziek.

Biodanza is vooral een uitnodiging om te dansen vanuit je gevoel en het plezier daarvan te beleven. Tijdens de lessen maak je kennis met gevarieerde oefeningen en muziek. Je danst alleen en samen, soms uitbundig en speels, dan weer rustig en ontspannen. Het is voor mensen van alle leeftijden en ervaring met dans is niet nodig: het gaat niet om het maken van mooie bewegingen of pasjes, maar om volledig jezelf zijn en natuurlijk bewegen vanuit je eigen mogelijkheden.Biodanza heeft een positief effect op je welzijn: wekelijkse deelname maakt je vitaler, vergroot je levensvreugde en brengt je al dansend in balans. Wil je ook ervaren wat Biodanza is? Geef je dan nu op voor een proefles. Voor aanmelding en meer informatie, bel 06-29252929. Of kijk op www.biodanza-dansvanhetleven.nl en www.bewustzijnscentrum-bala.nl. Kom ook en maak van je woensdag een dansdag!

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 09 januari 2017