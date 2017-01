ZZP Zorg Café met als gastspreker Pieter Hasenaar

LOOSDRECHT - Op 18 januari 2017 organiseert King Arthur Groep het 5e ZZP Zorg Café, deze keer in Loosdrecht (gemeente Wijdemeren) in het Kursus project Loosdrecht, 3-luik Acacialaan 2.

“King Arthur Groep biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen

met geheugenproblemen in de thuissituatie. Omdat zij maatwerk willen bieden doen zij dat met ZZP-ers. Mensen met dementie vertrouwen op hun gevoel omdat zij niet meer op hun geheugen kunnen vertrouwen en daarom is het nog belangrijker dat er een klik is tussen de zorgvrager en zorgverlener. Maar ook omdat ZZP-ers ondernemers zijn. Zij zijn flexibel, hebben doorzettingsvermogen, zien kansen en mogelijkheden en denken

in oplossingen. Dat zijn competenties die je als ZZP-er bij King Arthur Groep

nodig hebt”, aldus Marjolijn Slingerland.

Wat is een ZZP Zorg Café precies

De avond is bedoeld voor mensen die van plan zijn de stap tot het

ondernemerschap te zetten en gestarte ZZP-ers die op zoek zijn naar een extra opdrachtgever.

Bij ieder ZZP Zorg Café wordt een boeiende spreker uitgenodigd.

Het is dus meer dan netwerken alleen. In Wijdemeren is dat Pieter Hasenaar. Hij ontwikkelde samen met zijn broer de dementia-App, toen zijn moeder de diagnose dementie te horen kreeg. De Gemeente Wijdemeren omarmde deze App en stelt deze gratis ter beschikking aan mantelzorgers van mensen met dementie. Pieter komt vertellen over het hoe en waarom van deze App en de App kan ook uitgeprobeerd worden.

Programma

De avond start om 19:00 uur met inloop waarbij er al kennisgemaakt

kan worden. Om 19:30 vertelt Pieter Hasenaar over de dementia-App.

Van 20:30 tot 21:30 is er gelegenheid om te netwerken en om de App uit te proberen.

Wil je meer weten over het werken in de zorg als zzp-er? Kom naar het ZZP Zorg Café op 18 januari 2017 in het Kursus project Loosdrecht, 3-luik Acacialaan 2. Aanmelden? Stuur een mail naarhr@kingarthurgroep.nl t.n.v. Marjolijn Slingerland

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 09 januari 2017