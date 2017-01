Fractievoorzitter GroenLinks Hilversum onderneemt windmolenplannen in Zuid-Holland

HILVERSUM - De fractievoorzitter van GroenLinks in Hilversum, Jan Kastje, heeft hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen in onze stad, maar inmiddels ook in Zuid-Holland. Hij heeft het initiatief genomen om het natuurgebied De Balij, bij Zoetermeer te ontwikkelen tot windpark. Tenminste als ook de provincie daarmee instemt.





Jan Kastje heeft zijn plan ‘Natuurwind’ namens De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland onlangs gelanceerd. De Federatie heeft het voornemen om zelf drie grote windturbines te realiseren in De Balij, het natuurgebied in de drukke Randstad tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Op haar site schrijft zij: ‘Natuurwind is een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van windenergie en natuur’. Zij roept inwoners op om mee te doen. En: ‘als bewoner kunt u investeren. U ontvangt dan niet alleen een aantrekkelijk rendement, maar beslist ook mee welke natuurprojecten worden ondersteund’. Met de gelikte website probeert de milieufederatie de burger op misleidende wijze over de streep te trekken.

Volgens de actiegroep Balij Windmolen Vrij is de informatie van de Milieufederatie misleidend en zet mensen op het verkeerde been. Er ligt een zeer kritisch advies van de klankbordgroep De Balij. Het gebied kent immers hoge natuurwaarden en die lopen gevaar met de windturbineplannen. Ook overtreedt de milieufederatie met haar publicatie de NWEA-code 'wind op land'; De milieufederatie heeft immers geen enkele omwonende of gemeentebestuurder betrokken. De publicatie komt uit de lucht vallen. Zowel bij omwonenden als gemeentebesturen is er geen enkel draagvlak voor het initiatief van Kastje. Helaas walst Kastje daarover heen.

Ook windturbineplannen in 't Gooi?

Worden de windturbineplannen in de natuur een succes, dan zijn er ook in 't Gooi vele mogelijkheden. De grootschalige natuurgebieden, zoals de Lage Vuursche lenen zich wellicht goed voor de plannen van Kastje. En lukt het niet in De Balij, waarom niet een pilot in de gemeente Hilversum?













Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 08 januari 2017