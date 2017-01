DENSO Europe als Best Presterende Werkgever bij Arbeidsmarkt TV

REGIO | 07 januari 2017 Door | 07 januari 2017Door sjoerddijkstra , Dichtbijmeeschrijver

DENSO Europe als Best Presterende Werkgever bij Arbeidsmarkt TV (Foto: Logo) 1 / 1

WEESP - Rotterdam, 20170106 -- DENSO Europe BV is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot Best Presterende Werkgever 2016 in de categorie Auto-elektronica. Het bedrijf heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering en een uitstekende reputatie. ‘DENSO Europe weet zijn enorme knowhow te combineren met een innovatieve aanpak, waardoor het zeer hoog scoort op klanttevredenheid. Gedrevenheid, durf en visie, plus een sterke focus op de klant maken van deze organisatie een topper.’