Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Al aan vrijwilligerswerk gedacht?

REGIO | 06 januari 2017 Door | 06 januari 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

BUSSUM - Leuke vacatures voor vrijwilligerswerk en Versa Vrijwilligerscentrale heeft er nog veel meer. Kom gerust eens langs. Komende week zijn we er weer, op dinsdag en donderdag op de Ceintuurbaan 47 te Bussum en op donderdagmiddag van 12.00 - 14.00 uur in de Bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen.



Hier de eerste vacatures van 2017



Versa, Uit-Wijk: Kom ons klusteam versterken! In een buurthuis zijn altijd klusjes te doen. Op woensdagochtend worden door ons klusteam alle grote en kleine klusjes gezamenlijk aangepakt.



Wijkontmoetingscentrum de Schakel zoekt mensen die van gezelligheid houden, gastvrij zijn en met allerlei bezoekers een praatje kunnen maken. Als vrijwilliger hebt u een zelfstandige functie.



Muziekvereniging G.A. Heinze zoekt een vrijwilliger pr en communicatie. Samenwerken met het bestuur bij het ontwikkelen van een PR- en communicatieplan - Bekendheid geven aan de muziekvereniging via social media - Ondersteunen in het opstellen van persberichten in de lokale media en op social media.



Vrijwillige Thuishulp van Versa zoekt mensen met een luisterend oor die een bezoekje wil brengen aan iemand (vaak een oudere) die alleen is en door achteruitgang van mobiliteit weinig contacten buitenshuis meer heeft.



Welkom!