St. Huisdierenwelzijn zoekt vrijwilligers die van dieren houden.

St. Bevordering Huisdierenwelzijn steunt eigenaren met een huisdier, die door omstandigheden (verlies baan, ziekte of andere problemen) tijdelijk zelf zijn aangewezen op de voedselbank of financieel op gelijk niveau verkeren en geen geld hebben voor acute medische zorg voor hun huisdier.

Wij steunen acuut zieke of gewonde huisdieren van minima, door met een dierenarts de kosten voor behandeling te bespreken, eventueel een second opinion te vragen en -onder voorwaarden- een financiële bijdrage te doen voor de medisch acute behandeling.

Een betaling door onze stichting geschiedt altijd rechtstreeks aan een behandelend dierenarts, nooit aan de eigenaar. De stichting kan helaas nooit garantie geven voor steun, aangezien ze zelf volledig afhankelijk is van donaties en giften.

In 2016 hebben wij bijna 200 acuut zieke of gewonde minima huisdieren kunnen steunen. Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer veel dieren te kunnen bijstaan en te zorgen dat ze een gezonde toekomst krijgen.

Naast acute medische steun bemiddelen wij ook diervoeding tussen diervoeder leveranciers/-winkels en participerende reguliere voedselbanken. Hiermee bereiken wij nu ca. 3.500 dieren.

LANDELIJK PLATFORM MINIMA HUISDIEREN. Omdat wij ook fungeren als een platform voor vragen over minima huisdieren, krijgen wij met regelmaat ook vragen over steun aan mensen die tijdelijk niet of niet volledig hun dier kunnen verzorgen (veelal ouderen of alleenstaanden die herstellend zijn na opname in een ziekenhuis of slecht ter been zijn).

Wij willen een lijst opstellen van mensen die incidenteel een zieke of zwakke oudere of alleenstaande in de eigen buurt willen steunen. Wij zoeken vrijwilligers voor het (incidenteel) kunnen uitlaten van een hond of voor het verschonen van een kattenbak. Dit is dan altijd in eigen buurt (postcodegebied).

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD (OP INCIDENTELE BASIS). Wil jij incidenteel steun bieden aan mensen die zo graag hun dier willen behouden, maar even de verzorging van het dier niet alleen redden, meld je dan aan via: E-mail: info@huisdierenwelzijn.nl. Geef je naam, telefoonnummer, e-mailadres en postcode. Wij zetten jouw naam op onze lijst, zodat we bij aanvraag per postcode kunnen zien of er iemand in de buurt is die bereid is om te helpen. Natuurlijk alleen als het op dat moment iemand goed uitkomt. Maar hoe meer mensen wij op de lijst hebben staan, des te beter wij zorg ter plaatse kunnen aanbieden.

STEUN ONS. Heb je geen mogelijkheid om op incidentele basis vrijwilliger te zijn, maar wil je wel iets voor onze stichting betekenen, steun ons met een eenmalige of maandelijkse donatie. Wij betalen vanuit donaties de medische acute behandeling van de ernstig zieke dieren. Ga voor sponsorinformatie naar onze website www.huisdierenwelzijn.nl. Ook vind je informatie op ons facebook.com/huisdierenwelzijn1. De stichting is ANBI en CBF Erkend Goed Doel.

Wil je meer weten over ons werk? Bel of mail ons gerust en stel je vraag. Tel.nr. 06-12660654 of E-mail: info@huisdierenwelzijn.nl