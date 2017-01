Dementie, wetenschappelijk gezien nooit goed bewezen

HILVERSUM - Ik vind dat de media nog te vroeg conclusies trekt over het feit waarom wetenschappelijk gezien dat er dementie zal kan gaan leiden tot een verband met luchtvervuiling en fijnstof.

In het artikel: http://nos.nl/artikel/2151523-onderzoekers-zien-verband-tussen-dementie-en-wonen-bij-drukke-weg.html is nooit echt wetenschappelijk bewezen dat door fijnstof dementie kan ontstaan.Wel heb ik eerder gelezen dat door luchtvervuiling eerder mensen geboren kunnen worden met autisme. Ik ben zelf geboren in Jakarta. Er is vooral ook smog en vervuiling in de Indonesische hoofdstad. In de tijd toen ik geboren was, was autisme bij mij nog niet zo lang bekend. Pas op mijn 14e werd er een diagnose vast gesteld dat ik autisme heb. Maar over de juiste oorzaak van dementie heb ik verschillende verhalen van gehoord.Van een aantal wetenschappers o.a. in de NRC Handelsblad, Quest en New Scientist heb ik in een van die bladen ooit ergens gelezen dat dementie kan komen doordat veel ouderen zich kunnen vergrijpen door alcohol. Ik denk dat mantelzorgers, verzorgers, zusters, familieleden, en evt. begeleiders die bij hun thuis of in een verzorgingshuis komen dat die dan beter en vaker erop kunnen gaan letten voor alcoholgebruik.Niet in alle huizen of verzorgingshuizen liggen bij een drukke weg en toch kan je verschillende diagnoses hebben van dementie.Ik heb vroeger trouwens ook in een verzorgingshuis gewerkt in Weesp, en daar hoorde ik ook wel eens verhalen over dementie. Ik denk zelf meer door alcoholgebruik, maar het kan ook door verschillende factoren zijn waarom je dementie kan krijgen.

