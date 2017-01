De NS Weekend Vrij en NS Dal Vrij 1e klasse

REGIO | 04 januari 2017 Door | 04 januari 2017Door Garum Saipan , Dichtbijmeeschrijver

NS Weekend Vrij en NS Dal Vrij 1e klasse met succes verlengd voor de actieprijs (Foto: Garum Saipan) 1 / 1

WEESP - Voor degenen die nog van plan waren om een NS Weekend Vrij of een Dal Vrij 1e klasse te gaan nemen: Er staat op hun website dat de actieprijs tot en met 31 december 2016 is. Ik heb bij de NS al geïnformeerd en blijkbaar zijn de actieprijzen NS Weekend Vrij en NS Dal Vrij 1e klasse van 31 december 2016 met succes verlengd tot tot nog toe nog geen vastgestelde datum. Dus voor reizigers die 1e klasse weekend vrij of Dal Vrij willen gaan nemen, kunnen het nog steeds voor de actieprijs kopen. Het gaat alleen om de 1e klasse.