expositie werk van cursisten

landschap (gewassen tekening) (Foto: atelier de ontdekking) 1 / 2

WEESP - In Atelier de Ontdekking in Weesp is er zaterdag en zondag 7 en 8 januari weer veel te zien. Zeer diverse tekeningen van cursisten. Open van 11.00 uur tot 17.00 uur Achtergracht 105