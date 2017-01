Aantal hypotheekaanvragen in december gedaald na afwijkende piek in november

REGIO | 02 januari 2017 Door | 02 januari 2017Door Garum Saipan , Dichtbijmeeschrijver

Hypotheekaanvragen in december gedaald (Foto: Garum Saipan) 1 / 1

WEESP - De piek in hypotheekaanvragen die in de maand november werd gerealiseerd, is in december niet overtroffen. Werden in november 46.500 hypotheken aangevraagd — het hoogste niveau in vijf jaar — in december bleef de teller steken rond 35.000. Dat is op te maken uit data die het Hypotheken Data Netwerk (HDN) op zijn site heeft gepubliceerd.