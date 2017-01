Naamswijziging nooit echt duidelijk voor geadopteerden

WEESP - Ik ben in gaan verdiepen, over een eventuele naamswijziging. De naam Rhido komt van Redoh Ikhlas. Dat heeft een hele mooie betekenis van: Uit volle overtuiging afgestaan, bij de gratie van Allah. Officieel hebben de meeste Indonesiërs helemaal geen achternamen. Want Napoleon is nooit in Azië geweest. Er zullen in Indonesië meerdere jongens kunnen zijn die Rhido heten.

Maar omdat ik geadopteerd heb ik een Nederlandse achternaam erbij gekregen. Ik vind het eigenlijk overbodig dat als je mensen uit het buitenland adopteert, verplicht een Nederlandse achternaam erbij moeten hebben. Mijn zus is ook geadopteerd en zij komt uit Colombia. Officieel heet zij Luz Mary Dianes, maar wij hebben haar blijkbaar een Portugese naam gegeven tot Maryluz, terwijl Colombia eigenlijk Spaans is. Ook zij draagt dezelfde Nederlandse achternaam, net als ik.Maar wat gebeurd er als je helemaal niet tevreden bent over je Nederlandse achternaam? Ik zou misschien mij om kunnen gaan dopen tot Rhido Ikhlas, maar volgens de Nederlandse wetten mag dat blijkbaar officieel niet. Het moet een beetje meer op gaan lijken als je huidige achternaam. Dat was mij ook niet duidelijk. Ik kan me ook moeilijk in gaan wijzigen tot Rhido Ikhlas, of een naam van een bekende voetballer die een buitenlandse naam heeft.Er was voor mij nogal onduidelijk welke procedure ik kom te vallen.Voor mensen die geadopteerd zijn kunnen hun naam wijzigen naar de officiële status van hun biologische ouders. Mijn biologische vader speelt helemaal geen rol en ik heb hem nooit gekend. Mijn biologische moeder heb ik wel 1x ontmoet. Ik dacht dat de Nederlandse overheid makkelijk in was, maar blijkbaar val ik onder een moeilijke en nogal ingewikkelde procedure. Het is voor mensen die geadopteerd zijn, kennelijk helemaal niet zo gemakkelijk als ik toen dacht. Ik kan mijn naam ook niet wijzigen in Rhido Ikhlas laat staan in bijvoorbeeld Jari Litmanen of Ibrahim Affelay.Je voornaam wijzigen kan kennelijk wel wat gemakkelijk in wijzigen. Maar je achternaam kennelijk voor iemand die geadopteerd is niet. Ik vind dat de Nederlandse overheid ook heel erg onduidelijk mee bezig is. Want dat ik vanwege mijn adoptie een Nederlandse achternaam moet hebben, heb ik officieel ook niet gewenst. Ik vind het het ook stom dat als je geadopteerd bent een Nederlandse achternaam moet hebben. Officieel ben ik in Nederland ook niet geboren. Ook Indonesië is mijn volk. Ik leef tussen 2 continenten tussen palmboom en sneeuw, ver weg van de oceaan......En dan moet ik verplicht een Nederlandse achternaam gaan hebben??!! Ik vind het bespottelijk en niet gewenst!

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 02 januari 2017