Lezing voor zorgprofessionals over handig hulpmiddel bij dementie

LOOSDRECHT - Op 18 januari 2017 vanaf 19:00 uur bent u van harte welkom in het Kursus project Loosdrecht, 3-luik Acacialaan 2.

Gastspreker Pieter Hasenaar heeft samen met zijn broer de dementia-App

ontwikkeld. Met de app wordt de ondersteuning mét en rondom de persoon met

dementie afgestemd. Familie, vrienden en zorgprofessionals hebben op een

prettige manier contact.

De avond is bedoeld voor mensen die als zzp-er werken in de zorg of als zzp-er in de zorg aan de slag willen. Interesse? Kom 18 januari naar Kursus project

Loosdrecht, 3-luik Acacialaan 2.

Programma:

Ontvangst 19:00 uur, aanvang lezing 19:30 uur, netwerken vanaf 20:30 uur.

Aanmelden?

Stuur een mail naar Info@kingarthurgroep.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 02 januari 2017