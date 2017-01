Rijp op de bovenleiding bij Weesp zorgt voor roet door het eten......

WEESP - Ik ging vandaag op Nieuwjaarsdag met de trein naar Tiel en van Tiel via Arnhem terug naar Weesp, over de Oostelijke Betuwelijn. De reis ging bijna goed.

Toen ik in Arnhem de trein ging pakken, had ik al twijfels of ik de ICE van Deutsche Bahn zou nemen of gewoon met de binnenlandse Intercity naar Utrecht. Ik heb de binnenlandse Intercity genomen, want voor die andere trein was mij nogal onduidelijk of ik toeslag moest betalen. Volgens de NS niet, omdat ik een NS abonnement heb, maar van andere mensen heb ik gehoord, affijn, eenmaal in Utrecht aangekomen had ik 5 minuten overstaptijd om de sprinter 5758 te halen die richting Weesp ging. Op een holletje kon ik hem nog net gaan halen.Onderweg hadden mijn moeder en ik contact opgenomen via What's App, mijn neefje moest vandaag helemaal uit The U.S. komen. Zijn ouders wonen in St. Pancras (AMR), en hij studeert in The U.S. Ik zou rond 18 u in Weesp arriveren, maar dat verliep anders. Rond de spoorwegovergang bij de Keverdijk (gemeente Weesp, dus niet in Naarden) zag ik allerlei vonken van de bovenleiding komen. In eens stond de trein stil. Eerst wist ik niet wat er aan de hand is. Maar binnen 10 minuten was het duidelijk dat er rijp op de bovenleiding heeft plaatsgevonden. Ik baalde er wel van, want gelijk heb ik mijn belangrijkste gelegenheid van mijn neefje moeten missen.Ik zat wel in de sprinter 5758 wel gemiddeld 3 kwartier a een uur vast. Er was nogal onduidelijk welke procedure de NS gaat hanteren. Eerst werd er omgeroepen dat we met die trein terug naar Naarden-Bussum zouden gaan en daarna werd er in de trein aangekondigd dat we moesten worden geëvacueerd, vervolgens werd er daarna weer omgeroepen dat we weer terug gingen naar Naarden Bussum. Ik kreeg letterlijk wel het geheen en weer van de NS. Er is nooit echt duidelijk. Nog erger was dat er vanuit Naarden Bussum helemaal geen vervangend vervoer richting Weesp en Schiphol ging. Er was een KLM-stewardess die vanuit Naarden Bussum met de taxi naar Schiphol moest.Jammer dat het op zo'n moment meer aan de wensen over laat en dat op Nieuwjaarsdag. Volgens mijn ouders heeft de NS ook een note bene een NS-bus op de Keverdijk laten regelen, maar die was ook erg overbodig. Door al die commotie vraag ik me af of ik mijn huidige NS abonnement zou gaan houden. Voor niets gaat de zon op! Omdat ik een lange tijd vast in de Sprinter heb gezeten reageerde ik nogal wanhopig. Maar volgens de NS moet ik me rustig blijven, maar dat kan iemand met autisme best wel in zo'n situatie moeilijk zijn.Gelukkig had ik nog net geen paniek aanvallen, alhoewel ik in 1994 wel anderhalf uur op dezelfde plek vroeger wel met mijn schoolvrienden had vastgezeten. Toen was er een treinongeluk gebeurd bij Hoofddorp waarop er landelijk toen helemaal geen treinen reden. Ik moest toen naar school naar station Hilversum NOS. Destijds had ik een jeugdmaandtrajectkaart 2e klasse. Nee, bij de NS is niet altijd rozengeur-en maneschijn.