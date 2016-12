Joint venture VodafoneZiggo nu helemaal afgerond

WEESP -

De Nederlandse 50-50-joint venture tussen Liberty Global en Vodafone is afgerond een gaat VodafoneZiggo heten. Dat maakt het fusiebedrijf op oudejaarsdag bekend in een persbericht.



Volgens Mike Fries, de topman van Liberty Global, is de joint venture 'geweldig nieuws voor onze consumenten en bedrijven.' Volgens Fries zal het nieuwe bedrijf 'het meest innovatieve communicatiebedrijf van Nederland' worden.

Begin 2016 maakten Vodafone en Ziggo bekend met elkaar in gesprek te zijn over het vormen van een joint venture in Nederland. Op 16 februari waren

de twee partijen akkoord. Om tot een gelijkwaardig eigendom te komen

betaalt Vodafone €800 mln aan Ziggo-moeder Liberty Global. Eerder werd

een overnamesom van €1 mrd overeengekomen, maar de hogere schuld van

Ziggo drukt de prijs. Ziggo torst een nettoschuld van €7,7 mrd met zich

mee, waarvan een groot deel in september werd opgehaald.

In augustus ging de Eurocommissaris Margrethe Vestager akkoord met de krachtenbundeling, op voorwaarde dat Vodafone de activiteiten op het gebied van vaste telefonie, internet en televisie overdraagt. Met de verkoop van Vodafone Thuis (150.000 klanten) aan T-Mobile innovember werd aan deze voorwaarde voldaan.

De twee partijen hopen grote synergievoordelen te behalen uit het samengaan. In februari werd uitgegaan van €280 mln aan besparingen vanaf 2021, nu wordt een bedrag van €210 mln geraamd. De verwachte integratiekosten nemen wel af, van €350 mln tot €280 mln. Dit komt goeddeels door de verkoop van het verlieslatende Vodafone Thuis. Dit onderdeel had in de 12 maanden tot september 2016 een een negatieve cashflow van €73 mln. In totaal raamt de joint venture de synergie-effecten, die vooral op het gebied van infrastructuur en marketing zullen worden geboekt, op €3,5 mrd.

Aanval op KPN

Een bundeling van Ziggo en Vodafone betekent een forse aanval op de positie van marktleider KPN. Vodafone is in Nederland de tweede speler op het gebied van mobiele telefonie. Ziggo, een bundelingvan de kabelbedrijven UPC en Ziggo, bestrijkt 90% van de Nederlandsekabelmarkt. In de twaalf maanden tot eind september 2016 zouden de twee bedrijven samen een bruto bedrijfsresultaat (ebitda) van €624 mln hebben gehad op een omzet van €4,2 mrd.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 31 december 2016