Mogelijk kans op schaatsweer in de tweede week van januari 2017

REGIO | 30 december 2016 Door Rhido2016, Dichtbijmeeschrijver

Aankondiging schaatsweer jan 2017 (Foto: Rhido2016) 1 / 1

WEESP - Voor schaatsliefhebbers is dit een mooie gelegenheid. Er is in de tweede week van januari 2017 meer kans op vorst en gladheid, maar mogelijk kunnen we weer in Nederland gaan schaatsen met een snert en warme chocolademelk erbij misschien?