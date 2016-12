50+ en zelfredzaam in de digitale wereld!

LAREN - Maak kennis met SeniorWeb Laren-Blaricum tijdens de open dagen op 18 en 19 januari 2017 in Johanneshove, Eemnesserweg 42 in Laren.

Enthousiaste en deskundige vrijwilligers van SeniorWeb Laren-Blaricum geven al meer dan 18 jaar les aan 50+ers in het gebruik van PC’s, Laptop computers, Tablet computers (iPad, Android) en Smartphones (iPhone en Android phones zoals Samsung, Asus, etc.). Tijdens de open dagen op 18 en 19 januari, van 10.00-13.00u ontvangen u met een kopje koffie, onder het genot daarvan geven onze docenten korte inleidingen over SeniorWeb, leuke en nuttige weetjes bij gebruik van uw iPad of iPhone, hoe vind ik mijn weg in een webwinkel, eerste kennismaking met Internet.

U bent van harte welkom! Deelname is gratis.

Naast het geven van workshops starten wij in januari met persoonlijke lessen. In welke onderwerpen persoonlijke les gegeven wordt, presenteren wij op de open dagen.



Hebt u vragen? Kijk op onze website http://www.seniorweblarennh.nl of neem contact met ons op via info@seniorweblarennh.nl of bel ons op 646175271, of bij de PCHelpdesk in het Brinkhuis.



Cursuslocatie: Johanneshove, Eemnesserweg 42, Laren (N.H.).



















Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 30 december 2016