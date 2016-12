HilversumTV is een soort gratis Netflix dat de mooiste uitzendingen uit 65 jaar televisie verzamelt. Een eenvoudige zoekfunctie brengt legendarische programma’s als Swiebertje, Van Kooten & De Bie, Eén van de Acht of historische Journaaluitzendingen van toen binnen handbereik. HilversumTV is te vinden op hilversumtv.nl en te bekijken op tv’s met internet, pc’s, tablets en smartphones. Binnenkort ook via de HilversumTV-app voor iOS en Android.