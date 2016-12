Nederlands verrassendste Wintercircus in Bussum

BUSSUM - Wintercircus Arlette Hanson presenteert het meest verrassende circusspektakel van deze winter! Vergeet alles wat u van circus denkt te weten en ontdek dit moderne theatrale circus. Het Nederlandse antwoord op Cirque du Soleil én leuk voor het hele gezin. Één van de bezoekers: “Mijn kids hebben genoten; mijn partner, zijn ouders en ik waren perplex van de adembenemende acrobatiek. Dit hadden we niet verwacht, geweldig!” Bussum e.o. kan op zondag 8 januari terecht in Spant!. De gloednieuwe show ‘Koud Kunstje!’ is daar om 15.00 te beleven. Mis het niet!

Theater en echt circus

In 2,5 uur beleeft het publiek een unieke combinatie van theater en echt circus. De ruim 45 medewerkers uit o.a. China, Argentinië, Reunion, Duitsland en België schitteren op en hoog boven het toneel. Je beleefd het verhaal van een dorp met een clown als burgemeester, kan dat goed gaan? Er wordt gejongleerd, gebalanceerd, gedanst, hondjes lopen in parade, acrobaten vliegen door de lucht en zelfs ezels verschijnen ten tonele. Dat alles onder begeleiding van het swingende beste live circusorkest van Europa.





Dit is de 38e! tournee van het Wintercircus. Geen enkele andere Nederlandse theaterproductie is al zo lang aaneengesloten op tournee. Zo lang jong en oud vermaken lukt alleen als je constant met de tijd meegaat. Directrice Arlette Hanson bewijst ook dit jaar weer dat circus een toekomst heeft. Zij werkt het hele jaar aan een show en weet de circussterren van de toekomst nu al te presenteren. Enkele van hen vielen al in de prijzen op de meest gerenommeerde circusfestivals ter wereld.





Uniek in Nederland

Als enige in Nederland maakt het Wintercircus de voorstelling toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Zij hebben de mogelijkheid met live audiodescriptie alles volgen. Door een draadloze koptelefoon hoor je een live beschrijving van verslaggevers en mis je niets. Voor de show is er voor de deelnemers een voelplein waar de internationale artiesten klaarstaan. Hoe voelt een trapeze? Ervaar hoe wandel de toren is waarop een acrobaat verbluffende handstanden maakt! Deze winter exclusief in slechts 6 Nederlandse theaters waaronder het Spant!





Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 30 december 2016