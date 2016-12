Theaterschool Zone 1380 en Jori Hermsen Producties gaan samenwerken

Theaterschool Zone 1380 en Jori Hermsen Producties werken vanaf januari 2017 samen in Theaterpand Weesp. Hermsen is een bekende in Weesp, zo regisseerde hij meerdere projecten bij de City of Wesopa en afgelopen jaar de grote locatievoorstelling Circus Waltz op Het Domijn.





Naast Hermsen zal actrice Jessica Zeylmaker, onder meer bekend van de films Spijt!, Trollie en Nono, het zigzagkind, vaste docent worden bij Theaterschool Zone 1380. Zo geven zij vanaf januari het nieuwe prep (vooropleiding) jaar vorm. Daarnaast werken ze vanuit het Theaterpand aan hun eigen projecten. "De samenwerking met Zone 1380 zorgt voor meer mogelijkheden. We versterken elkaar door elkaars kwaliteiten te benutten en kijken erg uit naar alle nieuwe projecten." aldus Hermsen en Zeylmaker.





"Een kruisbestuiving, zowel creatief als praktisch" noemt Daniëlle Meyer van Zone 1380 het. "We bundelen de krachten en hebben zo veel meer te bieden voor jongeren die les willen of in een productie willen spelen. We blijven beide onze eigen initiatieven houden, maar ondersteunen elkaar en gaan nieuwe interessante samenwerkingen aan".

Kinderen en jongeren kunnen een gratis proefles volgen. De theaterschool heeft vanaf 9 januari een nieuwe Oriëntatiecursus voor leerlingen vanaf zestien jaar, voor € 10,- per les.

Jori Hermsen Producties zoekt nog talenten van 16 tot 24 jaar voor zijn nieuwe theaterproductie "De Jossen".





Voor meer informatie: www.zone1380.nl en www.jorihermsen.nl