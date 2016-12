Landelijke werkonderbreking bij NS op 11 januari 2017

Een woordvoerder van de machinisten verwacht "een veelvoud" van de

400 à 500 NS'ers die meededen aan het vorige groot werkoverleg, eind

oktober in Amsterdam. Ook voorziet hij aanzienlijke gevolgen voor het

treinverkeer. Eind oktober vielen er slechts enkele treinen uit, en

waren veel boze NS'ers in hun eigen tijd aanwezig. Het NS-personeel is vooral boos dat ze nu soms een traject meerdere

keren tijdens een dienst moeten afleggen. Dat zou leiden tot

concentratieverlies. De NS heeft nieuwe roosters toegezegd, maar dat

duurt de machinisten en conducteurs te lang. De werkschema's komen voor

de machinisten in april en voor de conducteurs in juni. Volgens redacteur Hildebrand van Kuyeren is de angst van NS personeel

ongegrond. "Bij regionale vervoerders als Arriva, Syntus en Connexxion

moet het personeel al regelmatig heen en weer pendelen op dezelfde

spoorlijn. Je kunt niet zeggen dat die treinen onveilig zijn. Sterker

nog, alle treinen in Nederland zijn veiliger dan welk vervoersmiddel dan

ook" stelt hij. "NS is een goede werkgever, met ook nog eens betere

salarissen en arbeidsvoorwaarden dan andere vervoerders, daarom lijkt

een werkonderbreking mij ongepast". De rechter verbood vorige week een staking door machinistenvakbond VVMC. Tot 6 januari mocht de VVMC geen staking aankondigen.