Zwemschool De Winter Sport behaalt ISO 9001 certificering

HILVERSUM - Zwemschool De Winter Sport uit Hilversum is per 1 januari 2017 de eerste officiële ISO 9001 gecertificeerde individuele zwemschool in Nederland

In Nederland zijn er nog geen individuele zwemscholen ISO 9001 gecertificeerd. Hierin komt verandering nu zwemschool De Winter Sport uit Hilversum per 1 januari officieel ISO 9001 gecertificeerd is. Met de ISO 9001 certificering toont De Winters Sport aan dat kwaliteit hoog op de agenda staat. Niet alleen de processen op kantoor en in het zwembad maar ook het gehele eigen lesplan en diplomering voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. De kwaliteit wordt nauwkeurig gemonitord en er wordt continue bijgestuurd en geoptimaliseerd. Het verkrijgen van de ISO certificering draagt bij aan dit proces aangezien ISO 9001 internationaal de meest gekende kwaliteitsmanagement norm is.

Over De Winter Sport

Zwemschool De Winter Sport is al jaren een gevestigde naam op het gebied van zwemles. De Winter Sport is opgericht in 2007 door Shiva de Winter en is met gemiddeld 700 leerlingen de grootste zwemlesaanbieder in de regio Gooi en Eemland. Met een uniek lesplan en eigen diplomering werkt De Winter Sport constant aan de kwaliteit. De belangrijkste pijlers zijn veel persoonlijke aandacht en op een plezierige manier veilig leren zwemmen. De Winter Sport legt het accent op de techniek en het aanleren hiervan. Door het plezier te combineren met prestatiegerichte voortgang haalt zwemschool De Winter Sport het beste uit de leerlingen.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 29 december 2016