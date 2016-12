Nederlander betaalt veel meer voor levensonderhoud dan Duitser

WEESP - Nederland is een van de duurdere landen in Europa om in te leven. Het prijspeil ligt er hoger dan in de directe buurlanden. Alleen consumenten in de Noordse landen, Ierland, Zwitserland en Luxemburg zijn meer geld kwijt aan eten, wonen en andere reguliere uitgaven.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Hans-Böckler-Stiftung,

het onderzoeksbureau van de Duitse vakbondskoepel DGB. Nederland prijkt

op de ranglijst van kosten voor levensonderhoud in bijna veertig

Europese landen op de tiende plaats. Zwitserland is het duurst, met

prijzen die gemiddeld 45% hoger zijn dan die in Nederland. Wie niet veel

geld wil uitgeven, moet naar Macedonië gaan, het goedkoopste land in

Europa met prijzen die bijna 60% lager zijn dan in Nederland.

Fles wodka

Duitsland, het belangrijkste

buurland van Nederland, is bijna 10% voordeliger. Drank is er zelfs 20%

goedkoper. De prijzen in België liggen maar een fractie onder die in

Nederland en ook Groot-Brittannië is door de depreciatie van het Britse

pond na het brexitreferendum nu net iets goedkoper. Bij de vergelijking

is uitgegaan van de stand van zaken in oktober.

De Hans-Böckler-Stiftung noemt

het opvallend dat tabak en alcohol in Noord-Europa zo prijzig zijn. Een

fles wodka van het merk Smirnoff kost in IJsland omgerekend ruim € 36.

In Ierland moet de consument voor een pakje filtersigaretten bijna € 11 betalen. In het algemeen zijn alcoholische dranken in IJsland en Noorwegen 2,5 maal duurder dan in Nederland.

Rokers zijn in Noorwegen en

Ierland twee keer duurder uit dan in Nederland. Een ander extreem duur

land voor liefhebbers van alcohol is Turkije, met prijzen die bijna het

dubbele zijn van die in Nederland.