Trouwbeleving @ De Kalkovens Huizen

REGIO | 28 december 2016 Door | 28 december 2016Door Liset Kobus , Dichtbijmeeschrijver

De Kalkovens (Foto: Liset Kobus) 1 / 1

HUIZEN - Beleef, proef en geniet tijdens het Trouwbeleving event bij Flechter Hotel de Kalkovens!



Trouwen is weer helemaal hip en daarom organiseert Trouwbeleving een trouwbeurs in

het Fletcher hotel de Kalkovens in Huizen. Op zondag 15 januari zal het Fletcher hotel helemaal in het teken staan van trouwen.