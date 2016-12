ABN Amro verlaagt spaarrente met 5 basispunten

REGIO | 27 december 2016 Door | 27 december 2016Door Garum Saipan , Dichtbijmeeschrijver

ABN AMRO (Foto: Garum Saipan) 1 / 1

WEESP - ABN Amro kondigt dinsdag aan de rentevergoeding op de internetspaarrekening per 31 december te verlagen naar 0,25%. Tot die datum krijgt de particuliere spaarder nog 0,30% aan rente op de direct opvraagbare spaarrekening. Opvallend is dat de rentedalingen met steeds kleinere stapjes, nu 5 basispunten, plaatsvinden. De verwachting is dat de andere grootbanken weldra zullen volgen.