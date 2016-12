LAREN - Ik vind het nog steeds een mysterie dat de gewonnen prijs voor een mini cooper dat bij de oudejaarstrekking van 2015 kennelijk nog steeds niet is opgehaald. Ik heb getweet naar de Staatsloterij, stel dat degene nou helemaal geen rijbewijs heeft, dan zegt de Staatsloterij dat je de mini Cooper ook kunt doorverkopen. Hierdoor moet je een eigendomsbewijs op jouw naam staan en een kentekenbewijs. Ze raden dan aan om verder bij het RDW te informeren. Anderzijds misschien is de winnaar wel overleden en wie gaat dan over zijn prijs?



Winnaar MINI 2015

met spoed gezocht!





Trek lades en kasten open en kijk of je niet nog een vergeten

Oudejaarslot van vorig jaar hebt liggen. Op een Oudejaarslot uit 2015

met lotnummer AJ23215 is namelijk een MINI gevallen die nog niet is

opgehaald. We willen de auto graag aan de winnaar uitreiken, maar de

houder van het lot heeft zich nog niet bij ons gemeld. Haast is geboden,

want de winnaar heeft nog tot 31 december 2016 om zich bij ons kenbaar

te maken. Daarom zijn we zelf op zoek gegaan. Ons enige aanknopingspunt:

het lot is gekocht bij de Bruna aan de Zevenend in Laren (NH). Bent u de gelukkige? Bel dan met 0800 – 023 1303.



De prijswinnaar kan de auto ophalen tot en met 31 december 2016. En daarna vervalt de prijs.