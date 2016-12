Interview met voormalig-V&D-filiaalmanager Ivo de Besten

HILVERSUM - Ivo den Besten (28) wist in enkele jaren op te klimmen tot bedrijfsleider bij V&D Hilversum. Hij werd jongste filiaalmanager ooit in het 129-jarige bestaan van de V&D. In die tijd kreeg hij te maken met een kwakkelend warenhuis met een uiteindelijk faillissement als gevolg. Zeven maanden geleden sloot V&D Hilversum als laatste filiaal haar deuren. Ivo den Besten kon gelukkig snel aan de slag bij de HEMA waar hij onlangs filiaalmanager is geworden. Voor de lancering van de vernieuwde versie van het boek ‘Vroom & Dreesmann’ interviewde uitgever en co-auteur Richard Otto den Besten over zijn verleden bij het warenhuis.

Op je 16de startte je

als bijbaan bij de V&D en op je 28ste werd je de jongste filiaalmanager van

Nederland. Hoe was om personeel te managen, die vaak al langer bij V&D

werkten dan jij geboren was?



Ik heb nooit last gehad van mijn leeftijd. Het was natuurlijk een voordeel dat

ik sinds mijn 15de bij V&D heb gewerkt en het bedrijf en werkprocessen goed

kende. Hierdoor weet je waar je over praat en hoe je moet omgaan met bepaalde situaties.

Dit helpt je in een leidinggevende rol als Bedrijfsleider. Daarnaast luisterde

ik goed naar mijn medewerkers en geef hen het vertrouwen. Het is altijd heel

natuurlijk gegaan en heb nooit problemen gehad met het verschil in leeftijd.





Al in de jaren ’80 kwamen de eerste

scheurtjes in het warenhuis. Voor veel personeel maar ook het winkelend publiek

was het echter onvoorstelbaar dat V&D er niet meer zou zijn. Wanneer

bemerkte jij dat het dit maal niet meer goed zou komen?



Dat waren met name de lange weken na het definitieve faillissement van 31

december. In het begin hadden we het geloof op een goede doorstart. Maar toen

de dagen en weken verstreken sloeg de hoop om in onzekerheid. En wist ik dat

het wel heel moeilijk moest worden om V&D verder te laten bestaan ook

gezien de omzetdalingen van de afgelopen jaren en de steeds wisselende

strategie wisselingen.

Uit cijfers bleek dat

lang niet alle V&D-filialen het slecht deden. Hoe stond V&D Hilversum

gemiddeld erbij? V&D Hilversum had een sterke omzet positie, zeker gezien

het relatief kleine verzorgingsgebied. We deden qua omzet niet onder voor

andere middel grote steden als bijvoorbeeld Amersfoort. Er zat genoeg potentie

zeker met de investering in het centrum door Kroonenberg (Hilvertshof) en de

gemeente. Er is gekozen om alle V&D’s te sluiten. Denk je dat dit niet had

gehoeven?



Ik ben er van overtuigd dat er een plek was geweest voor een aantal V&D's.

Maar om daar een modern en aantrekkelijk warenhuis van te maken had er veel

geïnvesteerd moeten worden in zowel collectie als uitstraling winkels. Er waren

al een aantal goede plannen. Helaas is geen partij geweest die dit heeft

aangedurfd.

Veel V&D-personeel

werkten al jaren met elkaar en zagen elkaar soms bijna als familie. Is er nog

steeds innig contact nu de deuren voorgoed gesloten zijn?



Er is nog steeds goed contact tussen verschillende oud collega's. Een aantal

van hen heeft ook al weer ander werk gevonden. Maar het overgrote gedeelte van

de verkoopmedewerkers heeft nog geen werk. Ik heb zelf al verschillende keren

met oud collega's afgesproken. We hebben het afgelopen jaar zoveel met elkaar

mee gemaakt, de band die je hebt opgebouwd is daardoor sterker geworden. We

houden elkaar ook op de hoogte wanneer iemand werk heeft gevonden of

interessante vacatures heeft gezien. Het is zonde om te zien dat zoveel goede

verkopers en leidinggevende nog steeds thuis zitten.

Je bent echt een ‘retaildier’.

Naast V&D heb je bij de WE gewerkt en sinds kort ben je filiaalmanager bij

de HEMA. Door de vele faillissementen lijkt het er echter op dat de consument

steeds meer consumenten de winkelstraat de rug toe keren. Zit er volgens jou

nog toekomst in de winkelstraat zoals we die kennen?



Ik ben er van overtuigd dat winkelstraat blijft bestaan. De consument is alleen

veel kritischer geworden en daar moeten wij als retail op inspelen. Je moet

relevant blijven en mee blijven gaan in nieuwe innovaties, beleving bieden in je

winkels en vooral je klant op 1 zetten. Gebruik je ondernemerschap en verleid

de klant tot aankopen in jou winkel. Het is bijvoorbeeld nog steeds

onbegrijpelijk dan op de meest commerciële dag van de week, zaterdag, het gros

van de winkels nog om 17:00 dicht gaat in veel grote steden. Kansen genoeg voor

de retail in de winkelstraat, maar alleen de winkels die relevant blijven voor

de klant zullen blijven bestaan.

De 2e druk van de

bestseller 'Vroom & Dreesmann: de opkomst en de ondergang van het warenhuis

(1887-2016) is nu voor €19,95 verkrijgbaar in de (online) boekenwinkel.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 24 december 2016