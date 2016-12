Triangel bespaart 7.500 euro door de zon

WEESP - Openbare basisschool de Triangel in Weesp heeft dit jaar meer dan 7.500 euro bespaard met de 205 zonnepanelen die half januari op het dak werden geplaatst. Het systeem heeft het hele jaar zonder problemen gedraaid.

Mei was de zonnigste maand waarin meer dan 1.000 euro werd ingevangen. Behalve de financiële opbrengsten was er ook goed nieuws voor het klimaat: in totaal is afgelopen jaar bijna 20 ton CO2 uit de lucht gehouden. Om hetzelfde effect te bereiken hadden 500 bomen aangeplant moeten worden! De zonnepanelen zijn een gezamenlijk project van de Stichting Talent Primair en de Stichting Spirit. De Provincie Noord-Holland heeft de plaatsing van de panelen gesubsidieerd en het Weesper bedrijf Solarclarity BV heeft het project gesponsord.