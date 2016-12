Melissa Visser uit Hilversum naar finale landelijke Mantelzorg Awards

Uitreiking door de staatssecretaris Martin van Rijn

Staatssecretaris Martin van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de uitreiking doen van de Mantelzorg Awards op 24 januari 2017 tijdens het congres ‘In voor Mantelzorg’ in Het Spant! in Bussum.





Stem voor Melissa, stem voor het verhaal uit Hilversum!

Van de 10 verhalen zijn filmpjes gemaakt. Kevin legt daarin kort uit wat Melissa voor hem betekent. Dit filmpje kan je bekijken op: http://bit.ly/vriendinmelissa





De zorgsituatie van Kevin

Kevin van Stralen zorgt voor zijn moeder en oma: “Ik ben Kevin, 24 jaar en studeer Media Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik woon nog bij mijn moeder en al zo lang ik mij kan herinneren gaan mijn moeder en ik elk weekend naar mijn oma van inmiddels 87 jaar om dingen voor haar te doen. Ze woont nog zelfstandig, maar is door haar ernstige hartproblemen afhankelijk van de mantelzorg die wij haar verlenen en de thuiszorg. Tot voor kort deed ik samen met mijn moeder de boodschappen voor mijn oma. Helaas is mijn moeder nu ziek en heb ik haar mantelzorgtaken overgenomen. Ik ben nu dan ook mantelzorger voor mijn moeder. Ik help mijn oma ook met praktische dingen en neem haar regelmatig mee uit naar plekken van vroeger, waar ze fijne en mooie herinneringen aan heeft. Ik prop de rolstoel dan in mijn auto en zorg ervoor dat ze dan een dag heeft die haar leven mooier maakt en waar ze met veel plezier aan kan terugdenken. Met mijn moeder ga ik mee naar het ziekenhuis, zorg ik voor de boodschappen en zorg ik voor haar.”





Melissa is van onschatbare waarde

Kevin: “Af en toe vind ik het allemaal best zwaar. Andere studenten hebben in de weekenden veel vrije tijd en doen leuke dingen, maar ik heb daar de tijd en het geld niet voor. Ik zorg voor mijn moeder en oma. Daarnaast heeft mijn vader kanker en woont in Duitsland, zodra ik een vrij weekend heb, ga ik bij hem op bezoek. Ik hou mij sterk en vind het ontzettend fijn om er voor mijn oma, moeder en vader te kunnen zijn en help ze met veel liefde. Als ik er even doorheen zit of als ik het zwaar heb, dan heb ik heel veel steun heb ik aan mijn liefste en beste vriendin Melissa.





Ondanks het feit dat zij inmiddels ook een eigen leven heeft met haar vriend, is ze er altijd voor me als ik mijn verhaal kwijt moet. Wanneer ik steun zoek biedt zij een schouder om op uit te huilen, geeft mij een knuffel die ik op dat moment nodig heb en staat dag en nacht voor mij klaar. Zij is voor mij van onschatbare waarde en verdient de Mantelzorg Award als geen ander!”