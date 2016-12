Vooraankondiging ZZP Zorg Café met als thema de dementia-App

LOOSDRECHT - Op 18 januari 2017 vanaf 19:00 uur bent u van harte welkom in het Kursus project Loosdrecht, 3-luik Acacialaan 2, voor het 5e ZZP Zorg Café.





Gastspreker Pieter Hasenaar, ontwikkelde samen met zijn broer de

dementia-App toen zij hoorde dat hun moeder de diagnose dementie kreeg. De app is gemaakt voor de mantelzorger(s) én zijn of haar naaste met dementie. Een logboek bijhouden, agenda beheer, beeldbellen, geheugenspelletjes en foto’s bekijken, met de app is het allemaal

mogelijk. Familie en vrienden en zorgprofessionals hebben op een prettige

manier contact en stemmen de zorg mét en rondom de persoon met dementie eenvoudig af. De app wordt door de Gemeente Wijdemeren gratis aangeboden aan mantelzorgers.

De avond is bedoeld voor mensen die als zzp-er werken in de zorg of diegene die een switch willen maken en als zzp-er in de zorg aan de slag willen.

Noteer woensdagavond 18 januari in uw agenda en kom naar Loosdrecht. Programma: Ontvangst 19:00 uur, aanvang lezing 19:30 uur, netwerken vanaf 20:30 uur. Aanmelden? Stuur een mail naarInfo@kingarthurgroep.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 22 december 2016