ProRail presenteert duidelijk plan aanpassing overwegen Naarden-Bussum najaar 2019

BUSSUM - Woensdagavond 21 december 2016 is het definitieve plan voor de sanering van de sporen bij station Naarden-Bussum en de benodigde aanpassing aan de overwegen gepresenteerd aan de Gemeenteraad en het aanwezig publiek. De informatie avond over het project aan de omwonenden en andere belangstellenden, met de mogelijkheid tot het stellen van vragen, heeft 5 juli 2016 plaatsgevonden..





Aanpassing kruisingen Vlietlaan



In de opgestelde risico analyse van ProRail, met betrekking tot de overwegen bij de Generaal de la Reijlaan en de Meerweg, wordt een aantal voorstellen door ProRail aangegeven die de doorstroom van met name het gemotoriseerde verkeer op deze overwegen moet borgen. Het gaat om aanpassingen op de kruisingen met de Vlietlaan.

In het Verbeterplan verkeersveiligheid spoorwegovergangen Gooise Meren gepresenteerd in Oktober 2015 door CU Gooise Meren is hier nadrukkelijk al aandacht voor gevraagd.

Onveilige situatie afgelopen 10 jaar in stand gehouden door de gemeente.



Voor de kruising met de generaal de la Reijlaan betekent dit dat op de Vlietlaan, naar de kruising toe, eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Dat betekent echt een verbetering in de overzichtelijkheid van de kruising voor al het verkeer. De aanrijdingen op het spoor met een vrachtwagen, het afgelopen jaar, werden veroorzaakt door een vrachtwagen die niet in 1 keer de draai naar de Vlietlaan kon maken vanaf de overweg. CU Gooise Meren heeft geregeld aangedrongen op aanpassen van de verkeerssituatie bij die overweg. Vorig jaar zijn er eindelijk borden geplaatst die aangeven dat vrachtwagens, komend vanaf de overweg, niet de Vlietlaan in mogen rijden.



Voor de Meerweg betekend dit dat vanaf de Meerweg/Vlietlaan niet meer de Nassaulaan in en het Julianaplein op gereden mag worden voor gemotoriseerd verkeer. Dit voorkomt een vergelijkbaar probleem qua doorstroom. Vanuit de Nassaulaan en het Julianaplein kan door gemotoriseerd de overweg naar de Meerweg niet direct overgestoken worden, wat een belangrijke verbetering is voor de overzichtelijkheid van de kruising voor al het verkeer.

Herinrichting Vlietlaan op de lange baan?



Voor 2017 staat als project in ieder geval vervanging van de riolering in de Vlietlaan op het programma. Wat zou er efficiënter zijn dan tegelijk de Vlietlaan opnieuw in te richten. Hiervoor staat echt een mooi plan in het concept Kaderplan verkeer centrum Bussum. (Zie ook de afbeeldingen uit dit concept plan) Door onbegrip van de gemeenteraad Gooise Meren t.o.v. het plan en als vereiste gestelde burgerparticipatie lijkt het erop dat dit plan op de lange termijn wordt geschoven. Een breder trottoir aan de winkelzijde en aan de spoorzijde parkeerplaatsen haaks op de weg met eenrichtingverkeer vanaf de Elslaan, tot aan de Generaal de la Reijlaan zou echt een betere uitstraling en leefbaarheid aan dit gedeelte van de Vlietlaan geven. De aanbevelingen van ProRail voor de beide kruisingen zijn vormgegeven in het concept plan.

De Gemeente Gooise Meren is nu aan zet.



Wachten is op het instemmen met het duidelijke plan rond een toekomst vaste inrichting van de Vlietlaan en met name de kruisingen met de Generaal de la Reijlaan en de Meerweg. De boodschap gepresenteerd op de politieke avond dat er geen aanpassingen voorzien waren aan deze kruisingen stemt niet echt hoopvol.

Verdiepte ligging van het spoor?



Deze meest wenselijke gedachte is al jaren niet meer dan een droom. In 2013 heeft de ChristenUnie over mogelijk verdiepte ligging van het spoor Kamervragen gesteld aan de toenmalige minister. Er wordt wel door het ministerie geïnvesteerd in de uitbreidingen bij knooppunt Muiderberg voor autoverkeer, maar een verdiepte ligging van het spoor blijkt niet op de agenda te staan. Sanering van de sporen bij Naarden-Bussum wel, slechts een fractie van de kosten van verdiepte ligging van het spoor. CU Gooise Meren ziet dat voorlopig niet als een haalbare optie. Verbetering van de verkeersveiligheid bij de overwegen met de Generaal de la Reijlaan en Meerweg is dat zeker wel. Uitstel hiervan is zeker niet meer wenselijk.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 22 december 2016