Weesp, Amersfoort en zelfs De Arend in Delft.

21 december 2016 Door Rhido2016

Oude foto's van stations WP, AMF en De Arend in DT.

WEESP - Ik ging even in mijn fotoarchief zoeken, en ineens vond ik oude foto's van het station Weesp met toen het van Houtensmonument en ook van station Amersfoort met toen het standbeeld Joh. van Oldenbarneveldt en de bekende stoomlocomotief De Arend die in Delft was genomen. Deze foto's zijn rond de WO II gemaakt denk ik. Ik was in het jaar 1979 in Jakarta geboren.