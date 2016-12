Hilversums gezin kan hulp goed gebruiken

Op facebook en in diverse media lopen op dit moment allerlei acties om deze mensen wat financiele steun te kunnen geven.

Hieronder het artikel dat verscheen op de facebookpagina Voetbal Hilversum.

Met de kerstdagen voor de deur is dit een geweldige gelegenheid om eens iets terug te geven aan mensen die alle hulp kunnen gebruiken!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling van het bestuur, Laten we het bericht delen, samen sterk!

RAUW OP ONS DAK!!!!

Nee, dit is geen uitslag of wedstrijdverslag, heeft in eerste instantie niets met voetballen te maken.

Kan me ook even gestolen worden! Er zullen misschien leden zijn die denken, waarom zet je het dan op de site!!

Omdat het bestuur van HvH/vH wel gevoel heeft!! Gelukkig maar.

Het mannetje is 4 jaar, Noah slaapt sinds zijn geboorte meer in het ziekenhuis dan in zijn eigen bedje.

Sinds 13 december is kleine Noah van den Hoek voor de ZOVEELSTE keer opgenomen in het ziekenhuis.

Hij vecht op dit moment voor zijn leventje in het VU MC in Amsterdam, het vreet en kost het mannetje veel, heel veel energie, maar blijft vechten als een tijger.

Noah, inderdaad het zoontje van BZC’13 voorzitter Jeroen van den Hoek.

Hij en zijn vrouw Nikolett vechten met hem mee, helaas langs de zijlijn, zitten dag en nacht aan zijn bedje.

Twee ouders die ondertussen bij hun baas onbetaald verlof hebben opgenomen, hun vrije dagen zijn op.

Kaartjes en steunbetuigingen daar ligt de zaal al vol mee, als het moet kunnen er nog wel een paar bij.

Zijn hele voorgeschiedenis o.a. zijn levertransplantatie met zijn vader Jeroen, zal ik nu niet op de site zetten. Dat kunnen jullie allemaal op de site van Jeroen zelf lezen.

Eerlijk gezegd ook wij van HvH/vH staan machteloos toe te kijken.

Nee, wij eisen niets, kunnen ook niets eisen.

Wij zijn geen vereniging met een clubkas, anders…….. op zeker!

Kunnen niemand iets verplichtingen.

We kunnen het alleen maar onder de aandacht brengen.

Wat wij als bestuur wel kunnen zeggen, hoe sterk is onze vH familie tijdens dit soort trieste momenten zo vlak voor de kerst?

Onderstaande updates hebben wij overgenomen van de FB site van BZC’13 voorzitter Jeroen van den Hoek.

13-12-2016

Daar ligt hij weer. Erg ziek maar zo ver niemand weet het wat is zijn probleem... nu wachten op een bloed transfusie.

15-12-2016

Update Noah: Hij heeft een virus wat invloed heeft op zijn beenmerg. Hierdoor worden er geen witte en rode bloedcellen aangemaakt. Daarvoor heeft hij inmiddels al twee keer een bloedtransfusie gehad. Ze weten helaas nog steeds niet wat voor een virus hij heeft. Ze blijven dit onderzoeken.

Er is preventief gestart met een antibiotica, dit om te voorkomen dat er een bacteriële infectie ontstaat, dit zou zeer slecht zijn voor zijn lever.

Ik ben bang dat we hier voorlopig nog wel even zijn, zucht...

17-12-2016

Update Noah 17/12: Slechte nacht gehad met veel pijn in zijn buik en later ook oren.

De artsen weten nog steeds niet wat er precies aan de hand is. Wel is er een hypothese: het auto immuunsysteem vecht tegen zijn eigen bloed. Ze hopen dit op te lossen door de dosis prednisolon flink op te hogen. De komende dagen moet blijken of dit werkt. Zo niet, dan wordt er dinsdag een punctie gedaan in het mergbeen.

Zometeen krijgt hij weer een bloedtransfusie omdat zijn bloedcellen weer laag zitten.

Onze complimenten gaan wel alvast uit naar Voetbalvereniging OSO, super dat jullie al de nodige cadeaus hebben afgeleverd.

Het bestuur van HvH/vH wil zich hier graag bij aansluiten en doneert euro 100 op de rekening van Jeroen van den Hoek.

Alle beetjes helpen.

Als iemand ons het banknummer even kan toesturen!

Fam. van den Hoek, heel veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Het bestuur.

P.S.We kregen net het nummer van Noah binnen, niets MOET!!!!!

Nl 72abna 0469976195 tnv n.p v d hoek is noah zijn reknr