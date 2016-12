Ziekenhuis erkent fouten bij overlijden Rogier Mooij

Het Tergooi had een onafhankelijke commissie ingesteld om onderzoek te doen naar het overlijden van Mooij.Conclusie is dat de zorg beter had gemoeten.

Ook had het ziekenhuis het overlijden van Mooij direct moeten melden

als calamiteit bij de inspectie. Bovendien had het ziekenhuis beter geen

overeenkomst met de nabestaanden kunnen sluiten. Ten slotte had de

communicatie met de nabestaanden zorgvuldiger gemoeten.

Verkeerde diagnose

Mooij meldde zich destijds bij het ziekenhuis met pijn in zijn borst. De dienstdoende arts-assistent vermoedde een klaplong.De klachten verergerden naarmate de tijd verstreek.

Hij kwam vervolgens op een verpleegafdeling te liggen, waar hij

(dertien uur na zijn opname in het ziekenhuis) door een verpleegkundige

dood werd gevonden. Op verzoek van Mooijs moeder werd een obductie

uitgevoerd, waaruit bleek dat haar zoon was overleden aan een ontstoken

hartzakje.

'Zwijgcontract'

Het ziekenhuis sloot een deal met zijn moeder

Volgens de commissie was dit geen zwijgcontract maar een

vaststellingsovereenkomst. "Hoewel uit het rapport blijkt dat het

ziekenhuis de vaststellingsovereenkomst met de juiste intenties heeft

gesloten zijn we - achteraf bezien - toch enigszins naïef geweest bij

het formuleren ervan", zegt Ruurd Jan Roorda, voorzitter van de raad van

bestuur.

"Deze tragische gebeurtenis heeft een grote impact gehad, in de

eerste plaats op de ouders en familie van het slachtoffer, maar ook op

andere direct betrokkenen en het ziekenhuis in het algemeen",

reageert Roorda. "Het ziekenhuis wil zo goed mogelijk leren van deze

gebeurtenis. Dit rapport helpt ons daarbij."