Tientallen journalisten dit jaar in Syrië omgekomen of gewond geraakt

WEESP - As salaam aleykum,



Nu ik Al Jazeera toch heb, hoorde ik op die zender dat er in Syrië best wel tientallen journalisten daar zijn omgekomen of gewond zijn geraakt. In een oorlogsgebied zoals bijvoorbeeld in Syrië zijn journalisten ook kwetsbaarder geworden. Wil je een reportage maken dan loop je daar altijd de meeste risico.

Ik vraag mij af of er überhaupt daar vrede komt. Een definitieve staakt het vuren was er nooit van gekomen. Ik heb het idee dat het probleem daardoor steeds aanwakkert. Ook in Parijs waren gisteren demonstraties over Syrië met namen over de humanitaire ramp in Aleppo en de rest van Syrië dat werd georganiseerd door Amnesty.Daar in Syrië is veel leed en verdriet. Ik kan mij ook voorstellen dat de meeste westerlingen in Europa misschien tegen de vluchtelingen de rug toekeren, al hoewel ik zelf in Weesp geen probleem in zag om eerst vluchtelingen in huis te hebben. Dat werd door Vluchtelingenwerk ook sterk afgeraden om dat niet te doen.Toch hoop ik dat de oorlog (langzaam) voorbij kan zijn en dat de vluchtelingen weer terug naar het land van herkomst kunnen gaan. Maar dat zal niet binnen 3 tellen gaan lukken, vrees ik.Zodra de oorlog helemaal voorbij is, ben ik benieuwd dat vanuit Europa, o.a. ook vanuit Nederland misschien een Crown Funding kan starten voor wederopbouw voor de stad zoals bijvoorbeeld in Aleppo en andere steden in Syrië.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 18 december 2016