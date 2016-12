Hockeyclub koopt Kochersbos - Bestuur treedt af

MUIDERBERG - De leden van de MHC Muiderberg besloten gisteren tot aankoop van het Kocherbos. Het bestuur stelde haar portefeuilles beschikbaar omdat zij niet tot een gezamenlijk standpunt kon komen over realisatie van een tweede veld.

Het financieringsplan werd door 91% van de aanwezige leden goedgekeurd, waarmee een nieuw op te richten Stichting Behoud Kocherbos (naam onder voorbehoud) het mandaat kreeg de onderhandelingen met eigenaar De Joodse Gemeente af te ronden.Hiermee heeft de vereniging naar eigen zeggen gekozen voor zekerheid in onzekere tijden.

Naast het financieringsplan voor aankoop van het Kocherbos stonden de mogelijke totstandkoming van een omnivereniging met de SC Muiderberg, en daaraan gekoppeld de aanleg van een tweede veld op sportcomplex De Negen Morgen op de agenda. Dit agendapunt werd door het bestuur geschrapt.

De aanleg van een tweede veld is een langlopend dossier dat al jaren leidt tot onzekerheid over de toekomst van de club. Het bestuur vindt het dossier op dit moment te complex en bleek niet in staat hierover een gezamenlijk standpunt te kunnen voorleggen aan de leden. Daarom besloot het bestuur aan het slot van de vergadering haar portefeuilles beschikbaar te stellen en hiermee ruimte te creëren voor anderen.

Inmiddels is een door de vergadering benoemd formatieteam aan de slag om een nieuw bestuur te vormen. Dit team verwacht in januari een nieuw bestuur te kunnen voorstellen aan de ledenvergadering.

De commissie die bezig is met het verkennende onderzoek naar een omnivereniging met de voetbalclub SC Muiderberg zet dit onderzoek de komende weken voort. En ook de formalisering van de aankoop van het Kocherbos gaat door.





