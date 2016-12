Grote Brand in Remuunj

Brand in Remuunj (Foto: Rhido2016) 1 / 1

WEESP - Er is kennelijk een grote brand grip 3 in Remuunj. Het is bij het bedrijf Sekisui Alveo B.V. Volgens de Limburgse Staatstelevisie L1 moeten de deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten worden gehouden. Mijn oude vriendin woont nog in Remuunj.