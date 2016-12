NS moeilijk te bereiken.

REGIO | 16 december 2016 Door Rhido2016

NS moeilijk te bereiken (Foto: Rhido2016) 1 / 1

WEESP - Ik wil mijn huidige NS abonnement gaan upgraden. Maar helaas is er een storing in "Mijn NS" waardoor ik het niet kan doen. Ik heb al verschillende Tweets verstuurd en ook zelfs geprobeerd via Facebook. En per telefoon zou het ook wel niet gaan.