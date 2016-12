Leuke vacatures voor vrijwilligerswerk

REGIO | 16 december 2016 Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

Alle feestjes (Foto: Versa Welzijn) 1 / 1

BUSSUM - Stichting Wijkpost De Schakel zoekt, met spoed, voor het kookteam, een vrijwilliger die 1 of 2 keer per maand meehelpt met de bereiding van het Schakeldiner.



Stichting Wijkpost De Schakel zoekt een vrijwilliger voor het bijhouden van hun website. Wie helpt ons met het back-uppen, het bijhouden en draaiende houden van onze site?



Stichting Kindertuinen Bussum zoekt een medewerker die van tuinieren houdt, en die de schoolkinderen kan helpen bij het werken in de tuin.



Stichting Kindertuinen Bussum zoekt een tuinleider (m/v) die 1 uur per week een groep kinderen kan begeleiden, en die ook zelf meewerkt aan het onderhoud van de tuinen.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. U bent welkom op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Eveneens bent u welkom op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vacaturebankgooisemeren@versawelzijn.nl