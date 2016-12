HilverZorg vrijwilliger onderscheiden met Wil Ferrante speld

HILVERSUM - Vrijwilligster Trude van Essen is op donderdag 15 december onderscheiden met de ‘Wil Ferrante speld’. De onderscheiding vond plaats in het woonzorgcentrum St. Carolus en wordt jaarlijks uitgereikt aan vrijwilligers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het vrijwilligerswerk binnen HilverZorg.

Trude van Essen heeft de Wil Ferrante speld verdiend omdat zij al sinds 2009 actief is als vrijwilliger in het St. Carolus en veel diverse werkzaamheden heeft verricht. Ze verzorgt verschillende activiteiten waarbij ze sowieso één middag per week op de huiskamer in het woonzorgcentrum staat om een activiteit te begeleiden. En ook wanneer ze geen vrijwilligerswerk in de planning heeft staan is ze altijd bereid om te komen. Trude is geliefd bij de bewoners van St. Carolus, maar ook bij de medewerkers. Volgens hen heeft zij de bewoner echt op nummer 1 staan. Men hoeft haar maar te vragen en ze zegt: “Dat weet je, met alle liefde.”

Trude is blij en verrast met deze onderscheiding: “Wat een verrasing. Ik voel me zeer vereerd dat ik ben uitgekozen!”

Oud-voorzitter

De Wil Ferrante speld is vernoemd naar de oud-voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van HilverZorg, Wil Ferrante. Toen zij afscheid nam van haar functie als voorzitter ontving zij het eerste exemplaar van deze speld als dank voor haar jarenlange vrijwillige inzet. Sindsdien wordt deze speld uitgereikt aan vrijwilligers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd.