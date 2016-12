Kom in de echte Kerstsfeer bij Generation Praise!

HUIZEN - Op zondag 18 december 2016 vindt de inmiddels traditionele Generation Praise Christmas Special plaats. Dit hele GP seizoen gaat het over de verschillende namen van Jezus. Deze keer is het thema ‘Jesus is . . . De stralende Morgenster’.

Gor Khatchikyan onderzoekt samen met de bezoekers het Kerstevangelie aan de hand van deze benaming van Jezus. De morgenster (Venus) is weliswaar onbereikbaar ver weg, maar we kunnen die ster heel goed zien als de nacht bijna voorbij is. In Bijbelboek Openbaring (22:16) wordt over Jezus gezegd: ‘Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster’.

Over de spreker

Gor Khatchikyan is inmiddels een bekende spreker bij Generation Praise. In voorgaande jaren heeft hij op een enthousiaste manier het evangelie verkondigd. Hij weet bezoekers te raken, vertelt met humor en kan daarbij de Bijbelverhalen toelichten op een manier zoals je er wellicht nog nooit naar gekeken hebt.

Gor Khatchikyan (1987) is geboren in Armenië en kwam als jonge tiener en vluchteling naar Nederland. Zijn schooltijd heeft hij op Texel doorgebracht. Toen hij aan zijn droomstudie Geneeskunde begon in Amsterdam, was hij uitgeprocedeerd asielzoeker. Ondanks zijn situatie was hij als student bestuurlijk zeer actief en ook zat hij in het debatpanel van het VARA-programma Het Nieuwe Lagerhuis. Door het generaal pardon kon hij zijn studie afmaken en inmiddels is hij afgestudeerd en werkzaam als arts. Hij verwierf landelijke bekendheid door in 2012 het VPRO-programma Premier Gezocht te winnen. In 2015 schreef hij al zijn ervaringen op in het boek ‘Gelukzoeker’.

Speciale 17 koppige GP Christmas Band

Naast de vaste bezetting heeft de GP band deze maand enkele zeer getalenteerde gastmuzikanten. De voorbereiding is in volle gang. Het team van Generation Praise nodigt iedereen van harte uit om met elkaar de mooiste kerstliederen te zingen en een geweldige pre-Kerstavond te beleven.





Plaats: Zenderkerk, Borneolaan 30 te Huizen,

Deuren open: 18:30 uur

Aanvang: 19:00 uur

En na afloop napraten met een hapje en een warm drankje





Over Generation Praise

Al meer dan 10 jaar organiseert Generation Praise elke vierde zondagavond van de maand een Praise en Worship bijeenkomst in de Zenderkerk te Huizen. De band verzorgt met eigentijds muziek een belangrijk deel van de invulling. Daarnaast is er iedere maand een gastspreker die een overdenking houdt naar aanleiding van een actueel thema. Het jaarthema van dit seizoen luidt: ‘Jesus is . . .’. Tijdens iedere Generation Praise staat een sub thema centraal waarbij verschillende geloofsvragen aan de orde komen. Dit jaar wordt er stil gestaan bij verschillende benamingen van Jezus.

Zie en luister ook op:

www.generationpraise.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 15 december 2016