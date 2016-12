Treinreiziger krijgt in 2017 meer last van werkzaamheden

Er staan voor volgend jaar ongeveer 270 grote werkzaamheden aan het

spoor gepland, veertig meer dan dit jaar. De werkzaamheden gaan ook

langer duren. Dat levert volgens de planning van de NS "een geschatte

extra ervaren reistijd voor reiziger van 40 procent'' op. Met de grote hoeveelheid werkzaamheden aan het spoor komen de grenzen

van de mogelijkheden voor alternatieve vervoerplannen in zicht. "De

onttrekking moet zodanig getimed en vormgegeven worden dat er een

acceptabel vervoerplan per trein, bus en overig OV gemaakt kan worden,"

stelt NS. Bij grote werkzaamheden zijn er verschillende varianten en berekent

NS per variant de extra reisminuten. Aan de hand daarvan wordt de beste

variant gekozen. "Zo proberen we de afwijking van de reguliere reis van

de reiziger zo klein mogelijk te houden," aldus NS in het vervoerplan. Rond Amsterdam staan in 2017 ook omvangrijke werkzaamheden op het

programma. Daarvoor is er een speciale werkgroep opgericht, waarin wordt

gekeken naar de bereikbaarheid van Groot Amsterdam en Schiphol via

spoor en over de weg. "Doel is onder meer om voldoende capaciteit voor

busvervoer te borgen tijdens werkzaamheden aan het spoor. Hierin denken

we mee over oplossingsrichtingen rond het spoor en kunnen we

bijvoorbeeld onze vervoerskundige expertise inbrengen," aldus NS.