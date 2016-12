Minder treinen 's-avonds WP - HVS

REGIO | 13 december 2016 Door | 13 december 2016Door Rhido2016 , Dichtbijmeeschrijver

Station WP - HVS minder treinen 's-avonds (Foto: Rhido2016) 1 / 1

WEESP - Sinds de nieuwe dienstregeling is in gegaan rijden er s-avonds (dus elke avond) ieder half uur een Sprinter tussen Weesp en Hilversum. Ik snapte eerst ook helemaal niets van. Maar toen ik s avonds na 20:00 u weleens in de trein stapte zagen de treinen nog al leeg uit.