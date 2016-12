Kerstfeest vieren aan het Melkpad

HILVERSUM - Hilversum – Net als andere jaren staat op Kerstavond (24 december) het plein voor de oud-katholieke St.-Vitus aan het Melkpad totaal op z’n kop. Vanaf 16.00 uur is er een levende kerststal, kinderen kunnen zich verkleden als Jozef, Maria, herder of engel en wie wil, kan op de foto. Om 17.00 uur en om 19.00 uur zijn er kerstvieringen voor de kinderen en om 22.00 uur begint de grote Kerstnachtmis voor iedereen.

In de oud-katholieke kerk is het Kerstfeest een van de

belangrijkste hoogfeesten. Traditiegetrouw wordt dit feest in Hilversum dan ook

uitbundig gevierd. Iedereen is welkom om de geboorde van Christus te vieren:

parochiaan of niet, gelovig of niet.

De kinderkerstnacht van 17.00uur is bedoeld voor de

kleinste kinderen, tot een jaar of acht, samen met hun ouders uiteraard. De

viering van 19.00 uur is voor iets oudere kinderen (de leeftijdaanduiding is

maar een indicatie). Voor en na de vieringen kunnen de kinderen zich op het

kerkplein verkleden als Jozef, Maria, herder of engel. Ook kunnen ze zich laten

fotograferen bij de levende kerststal. Er is levende muziek, een klassieke

draaimolen, een kerstvuur en koffie, thee of warme chocomel.

De gebruikelijke kerstnachtmis om 22.00 uur is voor

iedereen. Wie eerder aanwezig is, kan vanaf 21.45 uur al kerstliederen zingen.

Na afloop van de viering, rond 23.30 uur, is iedereen welkom op het kerkplein.

Op eerste kerstdag 25 december is er ten slotte een

feestelijke hoogmis om 10.30 uur.