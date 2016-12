Kindje sponsoren: Ik hoop toch meer saamhorigheid terug te vinden.....

REGIO | 12 december 2016 Door | 12 december 2016Door Rhido2016 , Dichtbijmeeschrijver

Kindje sponsoren: Ik hoop meer saamhorigheid terug te vinden..... (Foto: Rhido2016) 1 / 1

LAREN - Ik heb een goed nieuwtje. Ik heb me net aangemeld om een kind te sponsoren. Het is een 11 jarige jongen uit Indonesië. Uit welk eiland hij komt dat weet ik zelf niet. Ik vermoed meer de kant richting van de Molukken of Timor, maar het kan net zo goed een ander eiland zijn. Zijn naam is Yohanis. Er word dan maandelijks geld van mijn rekening afgeschreven en dat gaat via Plan Nederland (voorheen Foster Parents Plan). Uiteraard denk ik wel dat het een ANBI status heeft dus dat zou wel fiscaal aftrekbaar zijn denk ik. Ik vroeg mij eerst af of het mogelijk zal zijn om een kind financieel te ondersteunen bij Kasih Bunda, het is een christelijk kindertehuis waar ik als baby had gelegen, maar aangezien ik daar helemaal geen antwoord op heb ben ik bij Plan Nederland terecht gekomen. Ook al zou ik alleen mijn Wajong hebben, ik heb uitgerekend dat dit wel kan, maar dan moet ik minder abonnementen aangaan. Ik hoop op die manier meer saamhorigheid terug te vinden.