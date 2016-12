Naardense roeiers ijzersterk op NK indoor roeien

NAARDEN - Op zaterdag 10 december hebben meer dan 1800 indoorroeiers gestreden om felbegeerd eremetaal en titel op de 27e editie van de Nederlandse Kampioenschappen indoor roeien (NKIR) in de Sporthallen Zuid te Amsterdam. Roeivereniging Naarden is daar met een grote delegatie roeiers ten tonele verschenen, maar liefst 23 roeiers hebben Naarden vertegenwoordigd.





Het Aegon NKIR is ontstaan als lustrum wedstrijd van de Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging “Nereus” en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een niet meer weg te denken evenement binnen de roeiwereld. Voor veel Nederlandse wedstrijdroeiers, waaronder de nationale roei equipe, is deze wedstrijd een belangrijk testmoment in de aanloop naar het nieuwe roeiseizoen. De selecties voor grote roeitoernooien, zoals onder andere WK’s, zijn deels gebaseerd op de prestaties tijdens het Aegon NKIR.





Tijdens de wedstrijden wordt een fictieve 2000 meter verroeid op een Concept 2 model D ergometer. Alle individuele deelnemers van de wedstrijd worden in twee rijen geplaatst op basis van een verwachte eindtijd en klassement. Een 5000 koppig publiek kan middels een groot scherm de vorderingen volgen van de roeiers.





Ontzettend trots is roeivereniging Naarden op haar roeiers, helemaal op de twee roeiers die ‘blik hebben getrokken’, dat is een term die binnen de roeiwereld gebruikelijk is om aan te geven dat er medailles behaald zijn. Een ongekende prestatie voor de roeivereniging. Karin Lampen, dames veteraan in het B-veld sleepte haar overwinning binnen in een geweldige tijd van 7.32 minuten. Jeugdroeier Bas Bosman kwam uit in het juniorenveld 16 jaar en zette een prestatie neer van grote allure. In een magistrale overmacht trok hij zich in 6.25 minuten naar de finish. Van deze jongeman gaat men in de toekomst zeker meer horen! Ergometeren, ofwel indoor roeien is - naast een fysiek zeer zware inspanning – tevens een ultieme test op mentale hardheid.





Auteur: Barbara Koudijs-Kok



Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 11 december 2016